Carte 'Roofe' : l'ancien anderlechtois plante ses crampons dans le visage du gardien et est exclu -... Kemar Roofe s'est manifestement trompé de sport pendant quelques instants jeudi soir en huitième de finale retour d'Europa League. Lancé vers le but, l'attaquant du Rangers Glasgow s'est laissé avoir par un excès d'engagement et a planté ses crampons du gardien du Slavia Prague Ondrej Kolar, sorti pour stopper l'ancien anderlechtois. Un High Kick involontaire mais très dangereux qui a logiquement été sanctionné d'une carte rouge. Assommé par Roofe, Kolar a dû laisser sa place au gardien remplaçant Vagner. Déjà mené 0-1, le Rangers a donc été réduit à 10 à l'heure de jeu... puis à 9 quelques minutes plus tard suite à l'exclusion de Balogun (73e). Le Slavia Prague a ensuite marqué un deuxième but via un autre ancien anderlechtois, Nicolae Stanciu, buteur sur coup franc à la 74e pour assurer la qualification des Tchèques.