Carcela 3ème meilleur dribbleur de la phase de poules de l'Europa League

Le Standard de Liège n'est pas parvenu à se qualifier pour les seizièmes de finale de l’Europa League. Les Liégeois, auteurs d'un partage vierge (0-0) sur le terrain des Turcs d'Akhisarspor jeudi soir, terminent troisièmes du groupe J avec un joli bilan de 10 points. Le FC Séville, vainqueur 3-0 de Krasnodar, termine premier à égalité de point avec son adversaire du soir.

Meneur de jeu des Rouches, Mehdi Carcela, 29 ans, a réussi 32 dribbles durant les six matches de la phase de poules, pour un pourcentage de réussite de 64%. Le gaucher du Standard arrive en troisième position derrière Dani Olmo (39 dribbles réussis), ailier du Dinamo Zagreb, adversaire du Sporting d’Anderlecht cette saison, et Lorenzo Melgarejo (33 dribbles réussis), milieu de terrain du Spartak Moscou, la formation de Sofiane Hanni. Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) et Acoran Barrera Reyes (AEK Larnaca) complètent le top 5.

A noter que seuls le premier, Olmo, et le quatrième, Loftus-Cheek, de ce classement poursuivent leur route en Europa League.