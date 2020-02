Bruges veut forcer l'exploit à Manchester United : "Pourquoi avoir peur ?"

FC Bruges - Manchester United : Le Résumé du Match - Europa League - 16ème de Finale Aller -... Le Club de Bruges a concédé le partage 1-1 face à Manchester United en seizièmes de finale de l'Europa League. Les Brugeois avaient ouvert le score au quart d'heure à la suite d'une phase assez insolite. Long dégagement de Simon Mignolet qui surmonte la défense anglaise. Emmanuel Dennis a lui bien senti le coup et trompe Sergio Romero via un lob aussi subtil qu'éloigné. Après 15 minutes de jeu, Bruges est devant. Malheureusement, à la 35ème, Brandon Mechele négocie mal une rentrée en touche du jeune Maxim De Cuyper (19 ans et tout premier match avec l'équipe première brugeoise). Mechele est pris de vitesse par Anthony Martial. L'attaquant français file vers le but et remporte son un contre un avec Mignolet, Manchester United revient à 1-1. En deuxième période, Bruges va louper une occasion en or avec un raté d'Odilon Kossounou, pourtant seul au point de penalty. La fin de match est compliquée, Manchester United met la pression. Bruges souffre, mais parvient à conserver le 1-1. Un score qui laisse quelques espoirs aux Brugeois, mais les Anglais ont l'avantage pour le match retour, la semaine prochaine à Old Trafford.