Les clubs belges entrent en lice sur la scène européenne ce jeudi à l'occasion des 16e de finale aller de l'Europa League. Des 16e de finale qui placent un gros morceau sur la route du FC Bruges. Les Blauw en zwart reçoivent Manchester United ce soir au stade Jan Breydel.



Comme annoncé, les Mancuniens ont choisi de faire tourner leur équipe. Le coach Ole Gunnar Solsjkaer opère six changements et introduit Romero, Lindelof, Williams, Mata, Pereira et Lingard.



Du côté du Club de Bruges, Philippe Clement lance lui aussi un onze assez surprenant. Quatre joueurs inattendus sont alignés au coup d'envoi. Sobol, Vormer, De Ketelaere et Krmencik vont s'asseoir sur le banc. Kossounou, Rits, Tau et... De Cuyper reçoivent un ticket de titulaire. A 19 ans, le jeune Maxim De Cuyper va occuper le flanc gauche et disputer ses toutes premières minutes avec l'équipe première, fameux baptême du feu !

Les Brugeois ont déjà croisé la route de Manchester United, en 2015, en barrage pour la Ligue des champions. Le souvenir n'est pas bon: un 3-1 encaissé à Old Trafford pour un 0-4 avalé de travers au retour dans la Venise du Nord.

La rencontre étant considérée à haut risque, la police a pris des mesures de sécurité renforcées.