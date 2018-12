Bruges affrontera Salzbourg, Genk jouera le Slavia Prague en Europa League

Le tirage au sort des seizièmes de finale de l'Europa League, effectué à Nyon, a réservé un sort différent à Genk et Bruges, nos deux derniers représentants.



Le leader du championnat de Belgique a terminé premier de son groupe et bénéficiait d'un statut "protégé". Le Racing défiera le Slavia Prague avec de vraies chances de qualifications même si les Tchèques sont en tête du championnat. Ils ne comptent qu'une défaite à domicile.



Le FC Bruges a, de son côté, hérité de Salzbourg. Le club autrichien, vainqueur de son groupe et demi-finaliste la saison dernière, est un gros morceau pour les Blauw en Zwart. Le Red Bull Salzbourg toujours invaincu cette saison. En championnat, la formation autrichienne possède 14 points d'avance sur son plus proche poursuivant. En Europa League, l'équipe dirigée par Marco Rose a réalisé un sans-faute avec 6 victoires en 6 matchs dans un groupe également composé du Celtic Glasgow, de Leipzig et de Rosenborg. Les Maliens Diadie Samassékou et Amadou Haidara ainsi que le buteur israélien Moanes Dabbour sont les stars de l'équipe.



On retiendra aussi le duel entre le Celtic et Valence où évoluent Dedryck Boyata et Michy Batshuayi. Lazio Rome-FC Séville, Galatasaray-Benfica font figure d'affiches.



Chelsea (Eden Hazard), Naples (Dries Mertens) et Arsenal, certains des favoris, ont été épargnés par le tirage au sort. Ils joueront respectivement contre Malmö, Zürich et BATE Borisov.



Les matches auront lieu les 14 et 21 février.