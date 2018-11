Bornauw : "On doit en faire plus dans ce genre de parties..."

0-0 contre le Spartak Trnava : le Sporting d'Anderlecht n'est pas parvenu à s'imposer face à la formation slovaque pour le compte de la 5ème journée de la phase de groupes d'Europa League.

"Dans ce genre de parties, on doit en faire plus, créer encore plus d'occasions et essayer de gagner. Tout le monde tente de donner le maximum pour l'équipe. Quelques joueurs se sont mis en évidence dans ce match, ce seront d'autres la prochaine fois. A titre personnel, je suis content d'avoir pu évoluer au niveau européen et d'avoir pu sentir le niveau d'équipes comme Fenerbahçe. Ca m'a donné de l'expérience, j'espère en jouer encore d'autres. Je suis ravi d'avoir joué ce soir, j'espère être de la partie dimanche également ", a expliqué Sebastiaan Bornauw à notre micro.