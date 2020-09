Bodart: "On doit donc être plus costaud sur le plan mental

La saison dernière, Arnaud Bodart avait dû faire l'impasse sur les matches européens. Michel Preud'homme avait opté pour une tournante, alignant Vanja Milinkovic-Savic en Europa League. Cette saison, Philippe Montanier fera confiance au Liégeois sur tous les terrains.

"La saison dernière, la gestion a été bonne même si je voulais commencer tous les matches", a reconnu Bodart. "Après plusieurs discussions, j'ai compris qu'il valait mieux pour moi de rester sur le banc. Cela permet d'apprendre. J'étais pas pressé. Chaque chose arrive à point à qui sait attendre. La patience est une qualité à travailler."

"On a trois tours préliminaires. C'est un match piège et j'ai envie d'arriver aux poules. On doit donc être plus costaud sur le plan mental. Si nous étions à leur place, nous ne rendrions pas chez l'adversaire en nous disant: '-On est battu d'avance, ça ne sert à rien'. Surtout que sur un match tout est possible."

Le Standard a subi sa première défaite en championnat à OH Louvain. "On l'a digérée et on a déjà l'occasion de se refaire. Il fallait bien que cela arrive à un moment. C'était délicat mais il n'est pas question de tout remettre en question", a conclu le gardien rouche.