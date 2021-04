Black Lives Matter : Lacazette et Arsenal posent un genou à terre face à l’équipe du Slavia Prague, restée debout

Black Lives Matter : Lacazette et Arsenal posent un genou à terre face à l'équipe du Slavia... Des joueurs qui posent un genou par terre en soutien au mouvement "Black Lives Matter", l'image n'est plus rare depuis le décès de George Floyd en mai 2020. Mais avant la rencontre entre le Slavia Prague et Arsenal en Europa League ce jeudi soir, le moment a pris une autre dimension. Les joueurs d'Arsenal se sont dispersés dans leur partie de terrain pour poser un genou à terre, alors que ceux du club tchèque se sont alignés debout bras dessus, bras dessous. Alexandre Lacazette est venu se poser juste devant eux, agenouillé. L'image est forte en raison du contexte. La veille du match, soit mercredi, l'UEFA a décidé de sanctionner un joueur du Slavia, Ondrej Kudela, pour dix matches à la suite d'un comportement raciste lors d'une rencontre européenne contre les Glasgow Rangers.