Bientôt une comédie 'Astérix au Standard de Liège' ?

Standard - Francfort : Le Résumé du Match - Europa League - Groupe F - 07/11/2019 Le Standard a décroché la victoire face à Francfort dans les arrêts de jeu, 2-1. Après une première demi-heure très peu animée, les deux équipes ont eu l’occasion d’ouvrir le score. Mais il a fallu attendre la 56e et un coup de tête de Zinho Vanheusden pour le 1-0. Moins de dix minutes plus tard, Kostic a égalisé sur un coup franc à ras de terre judicieusement botté. Maxime Lestienne a ensuite surgi dans le temps additionnel pour offrir la victoire aux Rouches. Un succès aussi précieux que palpitant pour les hommes de Preud’homme. Ces trois points offrent au Standard la deuxième place du groupe F à égalité avec Francfort (six points). Arsenal domine avec dix points, Guimaraes est dernier avec une unité.