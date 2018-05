Batshuayi et Gerets soutiennent l'OM pour la finale de l'Europa League

Mercredi soir, toute la ville de Marseille retiendra son souffle. L'Olympique de Marseille affronte l'Atletico de Madrid en finale de l'Europa League au Parc OL à Lyon à 20h45.

A cette occasion, les messages de soutien affluent à l'image de cette vidéo postée lundi soir sur le compte Facebook de l'OM qui revient sur la belle saison des Phocéens. Anciens entraîneurs et anciens joueurs se succèdent pour les encourager avec un même slogan "Tous unis pour l'exploit". Parmi eux, Michy Batshuayi et Eric Gerets.

Batshuayi a porté le maillot de l'OM durant deux saisons de 2014 à 2016 avant de quitter le sud de la France pour Chelsea. En avril dernier, il revenait dans Onze Mondial sur ses sensations ressentis dans le Stade Vélodrome : "Le Vélodrome, c'est la folie ! Quand tu marques, c'est abusé ce que tu ressens. Limite tu voles. Tout le monde crie dans le stade. Et quand les supporters scandent ton nom, c'est la folie. Le soir, quand tu retournes au lit, tu ne penses qu'à ça."

Gerets, lui, a été l'entraîneur de l'OM de 2007 à 2009. Un club dans lequel le Belge se sentait très bien comme il l'expliquait dans les colonnes de France Football en octobre dernier : "Je n’ai connu que du bonheur à l’OM. La fidélité du public, je ne l’ai trouvée nulle part ailleurs. Je me souviendrai toujours de cette aventure humaine et sportive. C’est rare d’être autant respecté. On m’avait dit : si on t’aime, ce sera pour la vie. L’amour était réciproque. C’est la meilleure expérience de ma vie."

L'Olympique de Marseille peut gagner mercredi son second titre européen, après la Ligue des Champions remportée en 1993.