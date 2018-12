Bastien : "On a commencé le match un peu à la légère"

Le Standard n'est pas parvenu à se qualifier pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Les Liégeois, auteurs d'un match nul (0-0) sur le terrain des Turcs d'Akhisarspor, terminent troisièmes du groupe J avec 10 points. Le FC Séville, vainqueur 3-0 de Krasnodar, termine premier à égalité de point avec son adversaire du soir.

"Nous sommes un peu déçus, on aurait pu marquer à plusieurs reprises. On a commencé le match un peu à la légère. Au fur et à mesure, on s'est un peu réveillé. Le regret, c'est de ne pas avoir marqué en deuxième période. On était venu ici pour faire un résultat. Si je dois tirer le bilan de notre campagne, je dirais que c'était pas mal. On a montré que personne ne pouvait nous battre à la maison. On a aussi affiché un beau visage à l'extérieur, c'est positif pour la suite", a détaillé Samuel Bastien au micro notre collègue Pierre Deprez, envoyé spécial de la RTBF en Turquie.

"Dommage qu'on ne termine pas le parcours en beauté. Il ne faut pas sous-estimer les qualités de l'adversaire. Je retiens aussi que nous n'avons pas pris de but ce soir. Je pense qu'il a manqué un peu de finesse devant. Un but aurait changé les choses. A titre personnel, je trouve que c'était un très bon parcours. J'ai joué quatre matches", a lui précisé Zinho Vanheusden.