Baptême du feu convaincant pour le jeune Lavalée : "J'ai essayé de laisser ma carte de visite"

Vent de fraîcheur dans les rangs liégeois, le jeune Dimitri Lavalée a pu étrenner pour la première fois la vareuse liégeoise ce jeudi soir. Un baptême du feu inattendu, qui plus est face à un adversaire prestigieux sur la scène européenne. Des débuts que le Liégeois n'aura pas manqué, puisqu'il s'est montré globalement solide et serein, malgré une petite bourde sur le second but allemand.

Après cette prestation convaincante, le défenseur novice était donc logiquement ému après la rencontre : "J'ai appris ma titularisation à 18 heures à la théorie. Il y avait un peu de stress et d'adrénaline mais il fallait le prendre positivement et le transformer en énergie positive pour faire le travail. J'ai essayé de laisser ma carte de visite, appliquer les consignes du staff, rentrer dedans, être solide et faire le maximum. Cela fait 22 ans que j'attends ce moment en tant que jeune du cru, je ne peux que savourer."

Mais comme tous ses coéquipiers, il était logiquement déçu du résultat : "C'est très frustrant. Au niveau tactique, on les a bien cadenassés. Ils n'ont pas été vraiment dangereux dans le jeu, n'ont que marqué sur phase arrêtée. Et nous de notre côté, on a eu des occasions pour prendre les devants ou égaliser." résume-t-il.