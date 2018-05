Atletico Madrid - Arsenal : les compositions (LIVE commenté 21h05)

Après le 1-1 de l'aller, la demi-finale retour d'Europa League s'annonce pleine de suspense entre l'Atletico Madrid et Arsenal ce jeudi.

L'Atletico peut s'appuyer sur sa solidité à domicile et ses bonnes performances européennes ces dernières années: deux titres en Europa League en 2010 et 2012 et deux finales de Ligue des champions en 2014 et 2016.

D'autant que le but à l'extérieur d'Antoine Griezmann à l'Emirates place les Madrilènes en position favorable. Mais rien n'est fait, surtout au regard des nombreux rebondissements cette saison sur la scène européenne, aussi bien en Europa League qu'en Ligue des champions.

En face, les Gunners rêvent d'offrir une sortie prestigieuse à leur entraîneur emblématique Arsène Wenger, qui quitte le club en fin de saison après 22 ans à la tête de l'écurie anglaise.