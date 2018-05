L'Atletico ne tremble pas face à Arsenal et accède à une nouvelle finale

Après le 1-1 obtenu au match aller, l’Atletico Madrid a pris le meilleur à domicile face à Arsenal ce jeudi soir (1-0). L’unique but de la soirée a été inscrit par Diego Costa. Les Espagnols accèdent à la finale, leur neuvième sur la scène européenne, les hommes d’Arsène Wenger sont eux éliminés pour la 250e et dernière européenne du coach français à la tête des Gunners.

L'Atletico Madrid a remporté l'Europa League en 2010 et 2012 et a été finaliste de la Ligue des champions en 2014 et 2016. Les Colchoneros avaient aussi atteint la finale de la Coupe des champions en 1974. En finale de cette Europa League 2017/2018 le 16 mai à Lyon, l’Atletico affrontera Marseille ou Salzbourg.