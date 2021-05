Arsenal - Villarreal en direct : les Gunners veulent priver Emery d'une 5e finale (LIVE vidéo dès 20h20)

Le suspense est encore entier entre Arsenal et Villarreal après la victoire 2-1 des Espagnols lors du match aller de ces demi-finales d'Europa League. Battus, les Anglais ont marqué ce but à l'extérieur si précieux en vue du match retour, à suivre dès 21h sur Tipik et Auvio.

Après avoir gagné 3 fois le trophée avec le FC Séville et avoir atteint le dernier acte avec Arsenal il y a deux ans, Unaï Emery tentera de se qualifier ce jeudi pour la 5e finale d'Europa League de sa carrière. Villarreal vise quant à lui la 4e finale européenne de son histoire, la plus prestigieuse après les trois finales de Coupe Intertoto (2002, 2004 et 2005).

En face, les Gunners jouent gros. Neuvièmes de Premier League, ils comptent bien sur un succès en C3 pour sauver leur saison. Vainqueur de la Coupe des Coupes en 1994, Arsenal a depuis lors joué 3 finales de Coupe UEFA/Europa League mais n'est jamais parvenue à s'imposer.