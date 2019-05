Arsenal veut confirmer à Valence et s'offrir une finale d'Europa League (LIVE vidéo 21H)

Arsenal - FC Valence : Le Résumé du Match - Europa League : Demi-Finale Aller - 02/05/2019 Arsenal s'est imposé 3-1 face à Valence ce jeudi dans le cadre de leur demi-finale aller d'Europa League. Rapidement menés 0-1, les Gunners ont parfaitement réagi et, grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette et à un but de Pierre-Emerick Aubameyang tombé dans les arrêts de jeu du match, ont fait un petit pas vers la qualification pour la finale.