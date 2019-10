Arsenal renversant, Bolasie décisif, Dudelange courageux : la 2e partie de soirée d’Europa League

Plus tôt dans la soirée, Qarabag et l’Apoel Nicosie ont partagé 2-2.

Séville réalise le sans-faute dans ce groupe A, et il n’y a pas eu de miracle pour Dudelange face à l’équipe espagnole. Les Luxembourgeois y ont cru, ils ont tenu toute la première mi-temps. Mais en seconde période, les Sévillans ont rapidement fait la différence (Vazquez 48', 75' et El Haddadi 78'). Dudelange est toujours troisième du groupe avec trois points.

Peu de tendances se dégagent dans ce groupe puisque les trois premiers clubs ont une seule unité de différence. Malmo s’est en effet rapproché du duo de tête en battant Lugano, 2-1. Avec notamment un joli but de Molins , ancien anderlechtois. Dans le même temps, Kiev et Copenhague partageaient 1-1.

Dans l’autre rencontre Krasnodar a marqué trois points importants sur le terrain de Trabzonspor avec un but de Berg (49e) et un but de Vilhena (92e).

Trois cartons rouges, un peno manqué lors de Rennes-Cluj

Cluj a remporté une rencontre des plus bizarres face à Rennes, 0-1. Les Rennais ont été rapidement réduits à dix après l’exclusion de Mendy (5e), Deac en a rapidement profité pour inscrire le seul but de la rencontre. Niang a ensuite manqué l’occasion d’égaliser. Au retour des vestiaires Camavinga était exclu à son tour… Les Rennais subissaient alors la rencontre à neuf contre onze. Jusqu’à la 82e et l’exclusion de Susic. Le match se terminait donc à neuf contre dix. Une rencontre à oublier qui rapporte néanmoins trois points à Cluj, second du groupe derrière le Celtic. Les Ecossais qui ont remporté une victoire importante contre la Lazio qui était pourtant la première à marquer (Lazzari 40e). Christie y est ensuite allé de son but (67e) et de son assist pour Jullien (89e). Petite alerte pour la Lazio qui est donc troisième de ce groupe E.