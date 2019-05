Arsenal fait parler son efficacité pour éteindre Valence et rejoindre la finale de l’Europa League

1-1 : But de Aubameyang - FC Valence - Arsenal - 09/05/2019 Aubameyang égalise ! Après une frappe dangereuse de Rodrigo, Cech allonge le jeu vers Lacazette. L'ancien lyonnais s'impose dans les airs et lance son partenaire d'attaque. Plus vif sur le ballon, le Gabonais décoche une demi-volée du droit à 20m qui termine dans le petit filet de Neto ! Un partout après un peu plus de 15 minutes de jeu.