Arsenal-Atlético de Madrid : un air de Champions League (LIVE 21h05)

Arsenal accueille l’Atlético de Madrid ce jeudi soir dans le cadre des demi-finales aller d’Europa League. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette rencontre en direct commenté.

Plutôt habitués à la Champions League, les Gunners et les Colchoneros s’affrontent dans une superbe affiche qui ressemble déjà à une finale avant la lettre.

Pour les dernières semaines d’Arsène Wenger à la tête du club londonien, les Canonniers ont à cœur d’offrir au coach français un titre européen qui manque à son palmarès. De plus, un succès en C3 leur permettrait de se qualifier pour la prochain C1. Un objectif très important pour le club actuellement 6ème en Premier League qui compte 11 points de retard sur la quatrième place, dernière qualificative pour la Champions League.

Mais la tâche s’annonce compliquée face à des Madrilènes rodés à ces matches de gala et envoutés par la rage de vaincre de Diego Simeone. Ces dernières années, l’Atleti a remporté deux Europa League (2010 et 2012) et a disputé deux finales de Champions (2014 et 2016).