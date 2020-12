Arnaud Bodart : "On n'a pas à rougir de notre prestation, on peut sortir la tête haute"

Malgré les trois buts encaissés, Arnaud Bodart a été l’un des meilleurs joueurs du Standard jeudi soir lors de la défaite 3-2 des Rouches contre les Rangers Glasgow. Le gardien liégeois a été déterminant pour écarter plusieurs opportunités écossaises mais n’a donc pas pu éviter l’élimination de son équipe.

"Après cette rencontre, nous avons tout de même un sentiment positif", a réagi Bodart à notre micro après la rencontre. "Nous n’avons pas à rougir de notre prestation. On fait une très grosse première période, tant offensivement que défensivement. Malheureusement on est éliminé de cette compétition mais on peut sortir la tête haute", a-t-il ajouté dans la foulée.

Bodart nourrit tout de même quelques regrets concernant ce match mais aussi à propos du début de campagne des siens. "Il nous a manqué un peu de fraîcheur. On a senti les jambes un peu lourdes face à une équipe qui jouait à domicile et qui voulait assurer sa qualification. C’est dommage d’avoir encaissé ce but juste avant la mi-temps. Cela aurait été plus favorable pour nous de rentrer aux vestiaires en menant 1-2.

Sur notre parcours européen, oui on a quelques regrets. Si on avait mieux commencé cette compétition, ça aurait changé quelque chose. Contre le Rangers à domicile par exemple où il y avait moyen de mieux faire. A chaud, c’est quand même difficile à dire si on aurait pu faire mieux car nous avions aussi un groupe très compliqué."