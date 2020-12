Arnaud Bodart : "Concéder cinq penaltys en Europa League, c'est quand même beaucoup !"

Malgré plusieurs prestations de grande classe, Arnaud Bodart a encaissé la bagatelle de quatorze buts en l'espace de six rencontres d'Europa League... dont cinq sur penalty ! Le dernier est parti du pied droit de Pizzi lors du partage des Rouches face à Benfica (2-2) jeudi à l'occasion de leur dernière rencontre européenne de la saison.

"Nous pouvons être déçus : on a beaucoup subi, mais on a mené à deux reprises, a précisé Arnaud Bodart au micro de la RTBF. Et puis arrive ce penalty, et il n'y a clairement rien du tout ! Et là-bas, on avait déjà concédé deux penaltys, ce qui arrive très rarement. Et on en concède cinq sur cette campagne, ce qui est quand même beaucoup ! C'est dommage, on aurait voulu quitter l'Europe sur une victoire. Ce penalty est vraiment une déception. J'avais à cœur de faire de bons matches en Europa League et d'aider l'équipe, comme toujours. J'essaie de faire mon boulot. Quand l'équipe tourne moins bien, c'est à moi de travailler. Malheureusement, ce Standard - Benfica se termine sur un 2-2 alors qu'on voulait la victoire."