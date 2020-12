L’Antwerp reçoit Ludogorets ce jeudi dans le cadre de la cinquième journée de l’Europa League. Co-leader du groupe J avec Tottenham, le Great Old peut valider sa qualification pour les 1/16es de finale dès ce soir. Une rencontre à suivre en direct vidéo dès 18h20 sur Tipik, Auvio et RTBF. be/sport.



Les Anversois ont besoin d’une victoire face aux Bulgares de Ludogorets, derniers du groupe sans le moindre point. Ce succès les rapprochera de la qualification mais cette dernière sera conditionnée par le résultat de l’autre match.



Si le matricule 1 bat Ludogorets et que le LASK, qui reçoit Tottenham, ne gagne pas, le ticket pour les seizièmes de finale sera officiellement assuré. Si Linz perd, la qualification de l’Antwerp sera acquise quel que soit le résultat au Bosuil.



Ivan Leko est privé de Sander Coopman, Alexis De Sart et Bruny Nsimba. Faris Haroun et Birger Verstraete seront suspendus en cas de nouveau carton jaune.



Josué Sa et Stéphane Badji, deux ex-Anderlechtois, évoluent à Ludogorets comme l’expérimenté attaquant roumain Claudio Keseru.