Anderlecht termine sa campagne européenne sans victoire et sans gloire

Anderlecht et Zagreb ont partagé lors de la sixième et dernière journée du Groupe D de l’Europa League. Le match, sans autre enjeu que l’honneur, s’est conclu sur un triste 0-0.



L’élimination déjà actée, HVH aligne une équipe remaniée avec Boeckx, Appiah, Milic, Morioka ou encore Kayembe. La possession du ballon est bruxelloise mais c’est le Dinamo, assuré de la première place, qui se montre le plus pressant même si les centres ne trouvent pas preneur. Le match manque de rythme et d’occasions.



A la pause, la feuille de stats ne renseigne qu’une frappe cadrée de chaque côté, signées Bakkali (12e) et Orsic (20e). Le scénario n’évolue pas vraiment en deuxième période. La rencontre se traîne et les opportunités de vibrer sont rares. Kayembe force Livakovic à se coucher sur un tir puissant et dévié (82e).



La campagne européenne d’Anderlecht se termine avec un bilan catastrophique : aucune victoire, 3 points et 2 buts marqués en six matches. Le Dinamo Zagreb reste, lui, invaincu et continue sa route en 1/16es de finale.