Demar Roofe et Eric Deflandre - © RTBF

Altercations houleuses en fin de partie entre le Standard et les Glasgow Rangers - Football -... Le 250e match européen du Standard s’est soldé par une défaite 0-2 des Liégeois à Sclessin face aux Ecossais du Glasgow Rangers jeudi soir lors de la première journée du groupe D d’Europa League. Les Rouches n’ont pas concédé grand-chose au leader du championnat écossais mais ont finalement dû s’incliner sur un penalty de James Tavernier à la 19e minute et sur un lob magistral de l’ancien anderlechtois Kemar Roofe dans les arrêts de jeu (90e+3). Dangereux avec deux frappes sur la barre de Jackson Muleka en première période (29e et 45e+3), les Liégeois ne sont plus parvenus à inquiéter le gardien adverse lors d’une deuxième mi-temps perturbée par une forte pluie.