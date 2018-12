Alex Teklak : "la tuile de la soirée, c'est la blessure d'Oulare"

Alex Teklak est revenu sur la prestation du Standard et le match nul face à Akhisar. Pour notre consultant, "on ne peut pas avoir trop de regrets par rapport au résultat du match en voyant celui de Séville."

Et de continuer : "Le gros bémol ce soir, c'est la blessure d'Obi Oulare. Et quand on voit d'où il vient, c'est vraiment dommage et triste pour lui. C'est la tuile de la soirée."

Avec cette blessure, fallait-il le faire jouer aujourd'hui après ses 90 minutes contre Saint-Trond ce week-end?

Pour Alex Teklak, "ce sont vraiment des circonstances qu'un entraineur ne peut pas savoir. Et on ne peut pas reprocher à l'entraineur d'avoir tenté ce pari dans ce contexte-là. C'est vraiment un manque de chance pour le Standard et Obi."

Notre consultant revient enfin sur la non titularisation de Laifis. "Je ne suis pas spécialement choqué par le fait que Layfis soit sur le banc. Kosanovic a montré ces derniers temps qu'il est bon. Layfis, on pourra le récupérer plus tard, car la priorité maintenant pour le Standard, c'est le championnat."

Avec ce partage, le Standard quitte la scène européenne. Avec 10 points, les Rouches terminent troisièmes à deux longueurs de Séville (1er) et Krasnodar (2ème).