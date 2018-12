Akhisar-Standard : les Rouches veulent croire en leur bonne étoile (LIVE vidéo 18h55)

Le Standard se déplace ce jeudi soir en Turquie pour y affronter Akhisar Belediyespor dans le cadre de la 6ème et dernière journée de la phase de poules d’Europa League. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette rencontre en direct vidéo.

Troisièmes du groupe J avec 9 points avant cette dernière sortie, les Rouches ont encore une chance de se qualifier pour les seizièmes de finale de la compétition. Toutefois, tout ne dépend pas d’eux. En effet, pour passer l’hiver au chaud, les Liégeois doivent soit gagner et espérer que Krasnodar (1er avec 12 pts) ne perde pas dans le même temps à Séville (2ème avec 9 pts), soit faire un partage et espérer que les Russes s’imposent en Espagne. Si les trois équipes se retrouvent toutes avec 12 unités, la différence se fera sur le goal-average lors des rencontres entre ces trois formations. Avec la défaite 5-1 à Séville, le Standard part donc avec un certain retard.

"On doit juste essayer de gagner le match. Après, on verra. Espérons que Krasnodar ait envie d’être premier du groupe, a tout simplement déclaré Michel Preud’homme au micro de la RTBF à la vielle de ce match. On va essayer d’être à notre meilleur niveau. Si on ne l’est pas, on n'a aucune chance."

Pour ce déplacement, MPH doit faire sans Sébastien Pocognoli, Luis Pedro Cavanda, Merveille Bokadi, blessés, mais aussi sans Moussa Djenepo, suspendu. Tous les autres joueurs de son noyau sont prêts même si Obbi Oularé et Paul-José Mpoku "ne pourront pas disputer tout le match".