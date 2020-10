4 buts et 4 cartons : une 2ème mi-temps complètement folle entre Lille et le Sparta Prague

Début de match houleux entre Lille et Prague durant la première journée du Groupe H en Europa League. Premier fait marquant, un carton rouge à la 23ème minute pour le Sparta. Lancé au but, David (ancien Gantois) prend le dessus sur Krejci qui pousse le Canadien du bras. Le gardien est happé par le joueur lillois et l’arbitre n’hésite pas à siffler.

Juste avant la mi-temps, un but à 25 mètres du LOSC à la 45ème. Sur une récupération haute, Botman décale Yazici dont la frappe termine en pleine lucarne. Impressionnant.

A la reprise, même à 10 contre 11, Lille a un peu moins le ballon que Prague, qui a 54% de possession.

Début de deuxième mi-temps compliquée pour les Lillois. Après une action côté droit, la petite pépite Hlozek est trouvé dans la surface et sert très bien, dans un petit espace, Dockal. Celui-ci égalise à la 46ème minute. Petit coup de pression qui va booster les joueurs du LOSC.

Après une série de cartons jaunes distribués en quelques minutes dans les deux équipes, Lille reprend le dessus à la 60ème minute grâce à une tête de Yazici, encore lui.

Lancé par Soumaré à la limite du hors-jeu dans le dos de la défense, Ikoné gère parfaitement son face-à-face avec Heca dans une position pas si évidente, et marque du pied gauche à la 66ème minute.

A la 75ème minute, Yazici anticipe une passe de Hanousek et récupère le ballon. Et comme jamais deux sans trois, le Turc s'offre un triplé.

Lors de cette soirée Europa League, un autre match a été très animé. La deuxième mi-temps entre Villarreal et Sivasspor offre du très beau spectacle... Avec un score de 5-3.