32 buts, 8 penalties, 2 auto-buts et 2 cartes rouges : des rencontres animées en 1re partie de soirée

Il n’y avait pas que la Gantoise-Wolfsburg à 18h55 ce jeudi. Douze autres rencontres se disputaient au même moment. Avec huit penalties dont un manqué, mais aussi 2 buts inscrits contre leur camp, deux cartons rouges pour 32 buts. La première partie de soirée a été animée en Europa League !

Service minimum pour ManU, Alkmaar cartonne contre Astana Un seul but dans l’une des rencontres, six dans l’autre… Des matches bien inégaux et Manchester United qui tire son épingle du jeu. Les Mancuniens ont pris le meilleur sur le Partizan Belgrade grâce à un penalty converti par Martial juste avant la mi-temps. Ils dominent désormais le groupe L avec sept unités. Derrière eux, l’AZ Alkmaar possède cinq points grâce à sa victoire très convaincante contre Astana. Koopmeiners a ouvert le score sur penalty, Boadu a doublé la mise avant la pause. Stengs, Koopmeiners (encore sur peno), Sugawara et Idrissi ont inscrit leur nom au marquoir. Manchester United s'impose grâce à un penalty de Martial - Europa League - Groupe L - 24/10/2019 Les Mancuniens ont pris le meilleur sur le Partizan Belgrade grâce à un penalty converti par Martial juste avant la mi-temps. Ils dominent désormais le groupe L avec sept unités.

Dendoncker monte au jeu et gagne, Braga assure contre Besiktas Trois matches, trois défaites. Le Besiktas n’est toujours pas entré dans sa saison européenne. Braga en a profité ce jeudi soir (1-2), et l’équipe portugaise est en tête du groupe avec un 7/9. Les Turcs ont eu l’occasion de prendre l’avantage mais Ljajic a manqué son penalty alors que le score était de 1-1. Eduardo a lui donné l’avantage à Braga à dix minutes du terme, 1-2. C'était aussi le score final. Dans l’autre rencontre, Wolverhampton a connu une soirée agitée mais s’en est bien sorti au Solvan Bratislava. Mené 1-0 dès la 11e minute, les Wolves ont égalisé juste avant l’heure de jeu par Saiss. Jimenez a fait 1-2 sur penalty. Jota a écopé de deux cartons jaunes et est donc retourné aux vestiaires en fin de rencontre. Côté belge, Dendoncker a disputé le dernier quart d’heure.

AS Roma-Gladbach tient ses promesses sous le déluge As Roma face au Borussia Monchengladbach c'était l'une des affiches de la soirée. Les 22 acteurs de la rencontre ont été copieusement arrosés dans la capitale italienne. Les Romains ont mené longtemps, après le but de Zaniolo à la demi-heure. Mais Stindl a égalisé à la 95e minute sur penalty. L'équipe italienne reste en tête du groupe J, les Allemands restent derniers. Le deuxième affrontement a vu la victoire de Basaksehir contre la surprenante équipe de Wolfsberger (1-0). AS Roma - Borussia Mönchengladbach : 1-1 - Europa League - Groupe J - 24/10/2019

Mauvaise soirée pour Gabriel Silva Tout comme La Gantoise et Wolfsburg (2-2), Saint-Etienne et Oleksandriya ont partagé (1-1). La particularité de ce match est que les deux buts ont été inscrits par le même homme. Gabriel Silva a d’abord donné l’avantage aux siens, avant d’égaliser six minutes plus tard pour l’équipe adverse. Le classement ne bouge pas. Wolfsburg et Gand restent en bonne position.

Surprenant Ferencvaros, l’Espanyol tire son épingle du jeu Le club hongrois de Ferencvaros a surpris le CSKA Moscou (1-0). Les Russes n’ont toujours pas la moindre unité. Dans l’autre rencontre, l’Espanyol a battu Ludogorets sur le même score. Les Espagnols ont été réduits à dix en toute fin de match, Lopez a écopé de son deuxième carton jaune de la soirée. Les Barcelonais sont en tête du groupe, Ludogorets suit. Ferencvaros est troisième avec quatre points.

Groupe G très serré Les Youngs Boys prennent la tête de ce groupe à la faveur de leur victoire sur Feyenoord, deux penalties à zéro. Le premier inscrit par Assale, le deuxième par Nsame. Porto et les Rangers n’ont pas réussi à se départager. Les Lions avaient pris l’avantage sur un magnifique but de Diaz, mais Morelos a égalisé juste avant la mi-temps. Le score n’a plus évolué. Toutes les équipes se tiennent en trois points.

Qarabag et Apoel Nicosie se neutralisent en attendant Séville-Dudelange Qarabag avait les cartes en main dans la rencontre face à Nicosie. Quintana a ouvert le score avant le quart d’heure. Medvedev a ensuite égalisé, contre son camp. Hallenius doublait le score à la 45e. Ailton a égalisé avant l’heure de jeu. Le score n’a plus bougé.