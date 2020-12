2 buts, 3 cartons rouges et un énorme pétage de plomb : fin de match ahurissante en Europa League

En Europa League, il y a certains matches qui, sur papier, n'attirent pas forcément l'oeil du spectateur belge mais qui, au vu de leur scénario, deviennent palpitants. Illustration avec ce Young Boys Berne - Cluj, tombé dans une douce folie en fin de match.

Plantons le décor. A l'aune de ce match, les Suisses sont 2e du groupe avec 7 points, les Roumains 3e avec 5 unités. Tout est donc encore possible. En cas de victoire Cluj peut se qualifier. Niveau scénario, rien à signaler pendant de très longues minutes. Berne gère tranquillement et se contente de ce 0-0 qui le qualifie. Scénario limpide, cousu de fil blanc...jusqu'à la 84e minute. Sur un centre au premier poteau, Debeljuh est idéalement placé et permet à ses couleurs d'ouvrir la marquer et de rêver d'une qualification qui se dessine.

Seulement voilà, à la 94e, l'arbitre octroie un pénalty aux Young Boys que Nsame se charge de convertir. C'est 1-1 et Berne repasse devant au classement. Commence alors le festival de cartons rouges. Côté roumain, Balgradean est exclu pour un geste antisportif, NSame des Young-Boys le rejoint quelques secondes plus tard suite à sa faute sur le pénalty avant qu'un certain Djokovic ne nous offre le clou du spectacle.

Visiblement hors de lui, frustré par le but du 2-1 (et donc d'une élimination définitivement actée) inscrit par Berne sur contre-attaque à la 97e, le médian de Cluj pète littéralement un plomb, harassant l'arbitre pendant de longues secondes alors que celui-ci a déjà brandi son carton rouge. Son geste de la main pour juger la prestation de l'arbitre est sans équivoque. La durée de sa suspension le sera sans aucun doute aussi...