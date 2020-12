0/18 : Gand conclut son Europa League catastrophique par un lourd revers contre Hoffenheim

Un petit tour et puis s’en va. Catastrophique du début à la fin de cette Europa League, Gand a encaissé un 6e revers en 6 rencontres en s’inclinant contre Hoffenheim (4-1). Déjà peu à leur aise en Pro League (13e), les Buffalos ont montré leur pire visage sur la scène européenne. Le bilan final est douloureux : 0 point sur 18, 4 buts marqués, 15 encaissés et donc une piteuse dernière place du groupe.

Ce jeudi, alors qu’ils avaient une toute dernière chance de redorer un blason sali, les hommes du nouveau venu, Hein Vanhaezebrouck, n’ont pas fait le poids face au leader et véritable épouvantail du groupe, Hoffenheim. Des Allemands mis sur de bons rails dès la 20e minute après une belle partie de billard sur corner. Owusu veut dégager du crâne mais le cuir rebondit sur Beier qui, bien malgré lui, déflore la marque. Rebelote quelques minutes plus tard avec le but du break (et du K.O gantois) inscrit par Skov au terme d’une belle combinaison des locaux.

Et les Gantois vont boire le calice jusqu’à la lie en encaissant un 3e but dès la 50e des œuvres de Beier, double buteur donc, et un 4e des œuvres de l’inévitable Kramaric… monté au jeu trois minutes plus tôt pour participer au festival. Le but du Gantois Nurio ne fera finalement qu’atténuer l’ampleur du score en fin de match : 4-1 au terme d’une rencontre à oublier au plus vite.

