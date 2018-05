Zinedine Zidane sur les traces de Bob Paisley et Carlo Ancelotti

Zinedine Zidane a marqué l'histoire du foot en tant que joueur. Devenu entraîneur, il continue à laisser son empreinte. Son Real est en finale de la Ligue des Champions pour la troisième fois consécutive. Seuls deux coaches - Fabio Capello (Milan AC) et Marcelo Lippi (Juventus) - avaient réussi une telle prouesse avant lui. Mais les Italiens n'avaient remporté qu'un trophée en trois tentatives. Avec ses deux victoires, ZZ a déjà fait mieux.



Si le Real soulève la Coupe aux Grandes Oreilles le 19 mai prochain à Kiev, Zizou rejoindra Carlo Ancelotti (AC Milan 2003 et 2007, Real Madrid 2014) et le Légendaire Bob Paisley (Liverpool), les deux techniciens triple vainqueur de la C1. Il pourrait égaler la prouesse de l'Anglais, invaincu en trois finales de C1 (1977, 1978, 1981). Son ascension sur le banc a été beaucoup plus fulgurante que celles de ses glorieux aînés. Le Marseillais pourrait réussir son triplé à 45 ans. Ancelotti en avait 55 en 2014 et Paisley 62 en 1981.



Clin d’œil de l'histoire, les Reds de Paisley sont les derniers à avoir fait tomber le Real en finale de C1.



En tant que joueur, Zizou a "couru" derrière cette Ligue des Champions, installé sur le banc il a fait de cette compétition sa "chose". En deux ans et demi, il a dirigé 32 matches. Son bilan est impressionnant : 22 victoires, 6 partages et 4 défaites (Tottenham et la Juventus cette saison, l'Atletico en demi-finales en 2017 et Wolfsburg en quarts en 2016), toutes sans conséquences.



Mais l'ex-N.10 des Bleus ne se contente pas de briller en C1. En 30 mois, il s'est déjà bâti un palmarès bien fourni auquel manque uniquement une Coupe du Roi : deux Ligues des Champions, deux Coupes du Monde des clubs, une Liga, une Supercoupe d'Espagne, et deux Supercoupes d'Europe.



Malgré ces chiffres et cette réussite, l'idylle entre le Real et Zidane a connu des soubresauts. Décroché en Liga, critiqué par la presse, Zidane a vu son aura pâlir au cœur de l'hiver. Le Français a fait face à la tempête. Dans la difficulté, il a su fédérer son groupe. En "refusant" les renforts en janvier notamment. "Je suis content de mon effectif, et quoi qu'il arrive. Certes il peut se passer des choses, mais je l'ai construit cet effectif, donc j'assume mes choix, j'assume tout ce que j'ai fait", disait-il.



Quand Zizou le meneur jeu étalait sa créativité dans ses dribbles, faisait basculer les rencontres sur ses coups de génie ou se lever les stades avec ses buts décisifs, Zidane le meneur d'homme est posé, calme le long de la ligne de touche. Il n'est pas considéré comme un maître tacticien et ne va sans doute pas révolutionner le jeu comme Rinus Michiels, Hellenio Herrera, Arigo Sacchi ou plus récemment Pep Guardiola. Mais il gagne et se démarque par sa lecture du jeu et sa capacité à réagir et à s'adapter en cours de match. Ce n'est pas un hasard si ses changements apportent presque systématiquement un plus dans les grands matches.



Zidane se tient à un discours et des consignes simples (exemple : sa causerie à la mi-temps de la finale de C1 contre la Juve la saison dernière). En tant qu’ancien joueur, il n’aime pas les longues causeries théoriques. Il s'attèle à livrer des analyses les plus synthétiques possibles.