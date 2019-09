Zinedine Zidane : "C'est la faute de tout le monde quand on perd"

Le Real Madrid ne séduit pas depuis le début de la saison. Au PSG, les Madrilènes ont même coulé. La défaite 3-0 est finalement assez logique.

"(Le PSG) a été supérieur, il n'y a rien à dire, a souligné Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, en conférence de presse. Je pense qu'ils ont mérité de gagner leur match. On a été moins bons, on n'a pas été performants. Dans une compétition comme celle-là, à ce niveau, si le rythme n'est pas été élevé de notre côté, c'est très compliqué... C'est une équipe qui nous a mis sous pression, qui a été très bonne à tout les niveaux, et qui nous a mis trois buts. Ce qui m'a inquiété, c'est de voir mon équipe ne pas mettre l'intensité nécessaire à ce stade de la compétition. On a n'a pas su rentrer dans le match. Je n'ai pas aimé voir, avec les joueurs qu'on avait sur le terrain, le fait de ne pas s'être créé d'occasions. C'est un sentiment bizarre. Au final l'intensité, c'est le plus important. Si on met le pied, et qu'on gagne le duel, on est dans le match. Cela n'a pas été le cas".

Titulaire pour la première fois, Eden Hazard n'a pas été étincelant. Il a été remplacé à 20 minutes du terme. Thibaut Courtois n'a pas brillé non plus. Le gardien des Diables rouges a pris trois buts. Il ne compte aucune cleansheet cette saison. Toutes compétitions confondues, il a déjà encaissé 9 buts en 5 matches avec le Real.

"On est tous ici dans le même bateau. On gagne ou on perd tous ensemble. On doit oublier cette défaite, on a un match dimanche et c'est sur ça que l'on doit se concentrer. C'est la faute de tout le monde quand on perd", a conclu Zizou.