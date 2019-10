Zidane: "Nous savions que les Brugeois étaient dangereux en contre"

Bousculé par Bruges, le Real Madrid s'en est bien sorti en arrachant un point à cinq minutes du terme mardi soir en Ligue des Champions. Un résultat (2-2) qui n'est pas du goût de l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane. "Il fallait changer notre attitude", a-t-il analysé au micro de Club RTL.

La rencontre aurait pu tourner au cauchemar pour le Real Madrid, mené 0-2 au repos, avant de finalement sauver un point. "Nous n'avons pas été surpris par Bruges en première mi-temps. Nous les avions bien étudié et nous savions que les Brugeois étaient dangereux en contre. Ils ont bien défendu et ont su trouver leurs flèches devant. De notre côté, nous sommes très mal rentrés dans notre match et la première période était mauvaise. Il fallait changer notre attitude après la pause. Je suis content de la réaction mais pas du résultat", a expliqué Zidane.

Mettant plus de pression sur Bruges en deuxième mi-temps, les Madrilènes ont montré un tout autre visage après le repos pour éviter un 0 sur 6 après la défaite au PSG il y a deux semaines. "Il n'a pas été question de tactique à la mi-temps. Notre attitude devait être différente sinon nous aurions perdu ce match. Il fallait mettre plus de pression et ne pas les laisser jouer."

L'entraîneur français s'est également brièvement exprimé sur la sortie au repos de Thibaut Courtois, malade. "Il ne se sentait pas bien", a confié Zidane.