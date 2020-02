Zidane: "C'est un Madrid-City, pas un Guardiola-Zidane!"

"C'est un Madrid-City, pas un Guardiola-Zidane!" a tenu à rappeler l'entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane en conférence de presse mardi, avant son premier affrontement contre son mentor Pep Guardiola, lors du 8e de finale aller de Ligue des champions face à Manchester City, mercredi au stade Santiago-Bernabeu.

. Zidane - Guardiola, duel de tacticiens

"Cest un Madrid-City, pas un Guardiola-Zidane" a expliqué Zinédine Zidane. "Partout où il est passé, il l'a démontré, c'est le meilleur. Il m'a donné beaucoup de conseils, on a beaucoup discuté (Zidane était allé passer deux jours à ses côtés quand il passait ses diplômes d'entraîneur, ndlr). C'était super intéressant de passer du temps avec lui. Il a été sincère, ouvert, et avec quelqu'un comme ça on apprend toujours des choses. Je ne vais pas tout vous raconter, mais c'était très plaisant."

"Tout l'honneur avait été pour nous" a commenté Pep Guardiola. "Il était venu nous voir avec d'autres représentants de la fédération française. Moi aussi, quand j'avais commencé à entraîner, j'étais allé à la rencontre d'autres entraîneurs. C'est bon pour nous que quelqu'un comme Zidane, avec la carrière de joueur qu'il a eue, ait le même succès en tant qu'entraîneur. Ce qu'il a fait sur le plan européen, je crois que ça ne se réalisera plus jamais. Aujourd'hui, gagner la Ligue des champions quatre fois de rang, c'est quelque chose d'énorme".

. Hazard, le grand absent

"Je ne sais pas ce qui va se passer (pour la fin de saison)" a sombrement réagi Zinedine Zidane quand une question lui a été posée sur Eden Hazard. "J'espère qu'il va reprendre, mais je ne sais pas. Et je ne sais pas s'il faudra passer par une opération, ce n'est pas ma compétence. Ce que je sais, c'est qu'il n'est pas content, ce n'est pas positif pour lui. Lui, ce qui lui plaît, c'est de jouer au football, et là il ne pourra pas jouer. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je vois dans ses yeux. Je n'espère qu'une seule chose: c'est que quand il reviendra, qu'il revienne bien. C'est ce qu'il veut, lui, et ce que nous voulons, nous. Mais pour le moment, oui, c'est un moment difficile pour lui".

"J'avais eu le plaisir de le voir jouer en Angleterre, et il m'avait fait souffrir" a commenté de son côté Guardiola. "Quand tu le vois de près, tu te dis: 'wow'. J'étais persuadé que le Real Madrid avait fait un transfert stratosphérique. Et je suis convaincu que c'est un joueur magnifique. Il a encore de nombreuses années devant lui, et le Bernabeu pourra profiter de lui encore longtemps."