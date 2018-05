Zidane a vécu un "moment historique, un truc de fou"

Zinédine Zidane, entraîneur français du Real Madrid, a remporté un troisième trophée de rang en Ligue des Champions, le 13e de l'histoire du club. "C'est un moment historique, un truc de fou", s'est enthousiasmé l'entraîneur à l'issue de la finale au micro de la télévision française BeIN Sports.

"S'imposer trois fois de rang, c'est vraiment incroyable, historique. Nous allons simplement profiter du moment avec toute l'équipe et penser à tout ce qu'on a déjà fait. On peut aller très loin avec une telle équipe mais s'imposer trois fois de rang, c'est fou", a dit celui qui est devenu le premier entraîneur à remporter trois Ligues des Champions de suite.

Auteur d'un doublé, le Gallois Gareth Bale aura été déterminant dans cette finale. "J'étais déçu de ne pas avoir été titulaire, mais je devais avoir un impact. Quand je suis rentré, c'est ce que j'ai fait. On sait ce que l'on a accompli, d'où on vient, on est déçu pour le championnat mais c'est une grande saison."

"Il faut en profiter, on a marqué l'histoire", a pour sa part déclaré Benzema. "On va savourer parce qu'on est contents. Ça a été une saison difficile. On a réussi avec le mental, avec la force. À Madrid, ce n'est jamais facile. Le haut niveau, ce n'est pas facile. Sur le plan statistique, ça n'a pas été une bonne saison pour moi, mais le foot ce n'est pas que les statistiques. Il faut voir aussi ce que j'apporte sur le terrain."