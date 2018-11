Witsel : "On s'attendait à un Bruges défensif mais peut-être pas à ce point-là"

Le Club Bruges a ramené un bon point de son déplacement à Dortmund mercredi soir en Champions League. Parfaitement organisés, les Blauw en Zwart sont parvenus à contenir la fougue offensive du Borussia d’Axel Witsel.

"Le point positif, c’est qu’on est qualifiés. On s’attendait à une équipe de Bruges défensive mais peut-être pas à ce point-là. Surtout lors de la première mi-temps parce que durant la seconde période, les Brugeois étaient un peu plus haut. On a manqué un peu de patience dans les 20 derniers mètres. Et puis, dans ces matches-là, si tu ne marques pas vite, ça devient compliqué. On a eu l’opportunité de le faire en première mi-temps mais on ne l’a pas fait, analyse le Diable Rouge au micro de la RTBF. Il faut regarder le positif : on est qualifiés. Evidemment, c’est toujours mieux de terminer premier mais il nous reste un match, on verra ce que ça donne. Si au final on est deuxièmes du groupe, on devra jouer contre une grosse équipe en huitièmes. C’est comme ça."

Les Borussen n’ont donc pas trouvé la faille à domicile. Une première cette saison pour une formation qui tourne à plus de 3,5 buts par match dans son stade.

"Bruges a été bien en place, bien organisé. Il n’y avait pas beaucoup d’espaces. On ne peut pas toujours être au top du top tous les 3-4 jours. On n’a pas perdu, on a pris un point et on est qualifiés. C’est ce qui est important."

Sorti à la 90ème minute en boîtant, Witsel a senti une douleur et a préféré ne prendre aucun risque.

"Quand j’ai sauté, j’ai eu une crampe. Donc j’ai juste demandé mon changement au coach" rassure-t-il.