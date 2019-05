Waseige: « Origi accepte son rôle, derrière trois stars mondiales »

Avec son doublé, il est l'un des grands hommes de la qualification de Liverpool pour la finale de la Champions League face au FC Barcelone (4-0), Divock Origi a su tirer son épingle du jeu malgré une place de quatrième attaquant dans la hiérarchie offensive des Reds. Observateur averti du championnat anglais, Frédéric Waseige notre consultant, a évidemment son avis sur le match d'hier.

« Ce qui est arrivé à Divock Origi contre le Barça, c’est hors la vie et en même temps c’est très concret. C’est –à-dire que Divock connaît très bien son rôle dans ce collectif de Liverpool. C’est plus facile d’accepter son rôle de 4ème attaquant quand les trois devant lui (Salah, Firmino et Mané) sont inattaquables, indéboulonnables. Un joueur intelligent accepte d’être derrière trois stars mondiales. Quand on a besoin de Divock, il répond présent. Donc, c’est la grande classe aussi de sa part. Respect et grande classe également de l’entraîneur (Jürgen Klopp, ndlr) qui parvient à garder mobiliser des joueurs qui ne rêvent que de jouer et qui ne le font pas », a analysé Frédéric Waseige.

Et d’ajouter : « Ce qu’Origi a fait face au Barça, il l’a déjà fait deux fois cette saison (contre Everton et à Newcastle en Premier League, ndlr). Son coach a trouvé en lui un joker fétiche. Rappelez-vous ce match contre Everton. C’est 0-0 et à la 94ème minute, le Belge est là pour propulser le ballon au fond du but. Ce n’est pas hasard. A Newcastle, il y a quelques jours, c’est 2-2 et Klopp le fait monter. Il sait que si les Reds ne gagnent, le titre est terminé. Et qui est là sur le 3ème but ? C’est Origi. Klopp croit aux choses divines et supérieures à la vie, il a donc fait de Divock plus qu’un joker, son héros ! ».

Ce n'est pas la première fois que le joueur est décisif. Il l'avait notamment été avec la Belgique face à la Russie à la Coupe du monde 2014, propulsant les Diables en huitièmes de finale. « C’est bien la preuve que ce n’est plus un hasard. Il y a des gens qui arrivent à faire la part des choses. Il peut râler pendant 80 minutes sur le banc de ne pas être titulaire, mais pendant les dix qu’on lui donne, il a l’intelligence de les mettre à profit. C’est ramener le football à ce qu’il doit être. Chacun sa fonction un jour de match et Divock Origi il remplit sa fonction. Mieux que certains, parce qu’il marque des buts décisifs. Ce sont des buts décisifs en Coupe du monde, en Premier League et des buts qui changent le cours de l’histoire en Ligue des Champions. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent mettre ça sur un palmarès. »

Un palmarès qui commence à s'étoffer d'un point de vue personnel: « Et ce mardi il est entré dans l’histoire d’un des clubs les plus prestigieux du monde. C’est une question de mentalité, de qualité, mais aussi de contexte. Dans toutes les situations, on avait été clair avec lui, on lui avait expliqué pourquoi il était là. Soit tu l’acceptes, soit tu restes chez toi. Divock il l’accepte et quand on lui donne la possibilité de s’exprimer il fait la différence. C’est remarquable. Cette année il a joué deux fois 90 minutes, c’est ahurissant. Il est rentré dans l’histoire de trois compétitions… C’est vraiment ahurissant. »

Vous n’êtes pas dans un club comme les autres, vous êtes à Liverpool, vous n’êtes pas dans un stade comme les autres, vous êtes à Anfield.

Dans quelle mesure le coaching mental de Klopp a pu influencer le résultat ? Notre consultant se met dans la peau coach allemand: « J’imagine qu’il leur a dit, voilà les gars c’est impossible, sauf qu’on est Liverpool, sauf que vous êtes une grande équipe, sauf qu’on a un truc en plus que les autres c’est qu’on connait notre football sur le bout des doigts et on le récite magnifiquement bien en jouant tout le temps juste. Vous n’êtes pas dans un club comme les autres, vous êtes Liverpool, vous n’êtes pas dans un stade comme les autres, vous êtes à Anfield. C’est impossible mais nous l’impossible on peut le rendre possible. C’est ce que j’imagine. Et quitte à sortir de cette coupe d’Europe, autant le faire en donnant tout, et ils ont tout donné. Et à un moment, tu reçois ce que tu donnes. »

Et bien sûr, Fred Waseige est impressionné par Jurgen Klopp: « Amoureux du football de Klopp. Je ne pense qu’il ne laisse personne au bord de la route. Il s’occupe autant de ceux qui ne jouent jamais ou pas souvent que des titulaires. Klopp donne envie d’aimer le football. Je respecte ce type d’entraîneur. »