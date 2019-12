Voilà pourquoi le Club de Bruges peut battre le Real

Le FC Bruges clôture sa campagne européenne ce mercredi avec la réception du prestigieux Real Madrid. Éliminé de la C1, le Club peut encore poursuivre l'aventure continentale.



L’enjeu est simple mais tellement important pour le Club de Bruges. Si les Brugeois signent le même résultat que le Gala (qui se rend à Paris), ils joueront les seizièmes de finale de l’Europa League. Les chances de passer du Club de Bruges sont grandes. Mais en face, il y a le Real Madrid. Sur le papier, les Madrilènes sont injouables. A fortiori quand on sait que depuis le 19 octobre, et un déplacement à Majorque, le Real n’a plus perdu. Il a même enchaîné avec des résultats qui interpellent. Un 5-0 face à Alavès, un 6-0 contre le Gala et un 0-4 à Eibar. Les "Merengues" sont 2e de la Liga et comptent le même nombre de points que le Barça.



Mais le Club de Bruges a des raisons d’espérer dans ce duel de prestige. Cette saison, il joue plutôt bien face aux grands d’Europe. Un nul 2-2 à Madrid et une courte défaite avec les honneurs au PSG. Autrement dit, sur un match, l’exploit est envisageable. Et puis le Real aura la tête ailleurs. Il ne peut plus aller chercher la première place du groupe et il est assuré de garder la 2e. Donc quoiqu’il se passe ce soir, le Real jouera les 8e de finale de la Ligue des Champions.

On ajoute que le noyau madrilène est décimé. L’entraîneur Zinedine Zidane est privé de Marcelo, Lucas Vasquez, James, Asensio et bien sûr d’Eden Hazard. Tous sont blessés. Il va ménager son groupe. Un groupe qui va enchaîner deux matches très importants dans le championnat d’Espagne. Dimanche à Valence et surtout le mercredi suivant à Barcelone. Voilà pourquoi le Real va aligner une équipe B ce soir. Ramos, Benzema, Varane, Kroos et même Thibaut Courtois pourraient s’asseoir sur le banc. Pour le Club de Bruges le coup est donc plus que jouable ce soir.