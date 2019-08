Virgil van Dijk est le Joueur UEFA de la saison

Le Néerlandais Virgil van Dijk, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, a été élu Joueur UEFA de l’année pour la saison 2018/2019. C’est ce qui a été révélé jeudi en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions 2019/2020.

Van Dijk, 28 ans, a été préféré à deux anciens lauréats, l’Argentin Lionel Messi (FC Barcelone) et le Portugais Cristiano Ronaldo. Eden Hazard (Chelsea, transféré au Real Madrid durant l’été) pointe à la septième place au classement.

Le Néerlandais succède au Croate Luka Modric au palmarès. Il est le premier Néerlandais et le premier défenseur à remporter ce trophée, attribué depuis 2011. Messi a été élu en 2011 et 2015 et Ronaldo en 2014, 2016 et 2017. L’Espagnol Andres Iniesta (2012) et le Français Frank Ribéry (2013) figurent également au palmarès de ce prix.

L’Anglaise Lucy Bronze a été récompensée chez les dames. Elle a été préférée à ses deux coéquipières de l’Olympique Lyonnais, la Norvégienne Ada Hegerberg et la Française Amandine Henry. Bronze n’était pas présente à Monaco car elle affronte la Belgique en amical avec son équipe nationale à Louvain jeudi soir (19h30). Lyon a réussi le triplé Championnat-Coupe-Ligue des Champions la saison passée.