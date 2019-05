Vertonghen, touché à la cheville, et forfait contre Everton

Jan Vertonghen ne sera pas disponible pour le match entre Tottenham et Everton. La crainte suscitée par les images du Diable rouge quittant l'Amsterdam Arena avec des béquilles, s'est malheureusement muée en certitude.



Le gaucher s'est blessé à la cheville lors de la qualification héroïque des Spurs aux Pays-Bas. Il avait terminé la rencontre et s'est vraisemblablement blessé lors de la célébration du 3e but de Lucas Moura, celui de la qualification. Des examens complémentaires sont en cours, précise le club sur son site internet, et la durée de l'indisponibilité de notre compatriote n'est pas encore connue.



A peine remis de l'impressionnant coup au visage qu'il avait reçu au match aller, Sterke Jan connait un nouveau coup d'arrêt en cette fin de saison.



On imagine que le recordman de sélection chez les Diables fera tout pour être sur pied le 1er juin pour la finale de la Ligue des Champions que son club va disputer contre Liverpool.