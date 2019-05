Vertonghen est rétabli pour la finale de Ligue des Champions

Jan Vertonghen est rétabli de sa blessure à la cheville et est prêt à disputer la finale de la Ligue des Champions samedi à Madrid contre Liverpool.



C'est ce que le défenseur de Tottenham a déclaré lundi à VTM Nieuws. "Je n'ai douté que pendant une demi-heure", a déclaré Vertonghen. "La semaine dernière je me suis entraîné complètement avec le groupe. Je me sens bien, très bien."

Le Diable Rouge avait disputé toute la rencontre face à l'Ajax Amsterdam (2-3). Il s'est, semble-t-il, blessé durant les célébrations de cette qualification historique pour les 'Spurs'. "J'ai peut-être douté une demi-heure le soir de la demi-finale, directement après le match contre l'Ajax, quand j'ai ôté ma chaussure", a confié Vertonghen. "J'ai un passif avec mes blessures à la cheville, j'en ai eues quelques-unes, et c'était la même impression: c'était un peu gonflé, je pouvais difficilement m'appuyer. Mais la première évaluation sur la table du kiné a été positive. Cela m'a donné confiance pour la finale. J'étais directement à peu près sûr, il fallait simplement attendre le scanner. Le scanner a confirmé les prévisions du kiné et après trois jours j'ai pu me débarrasser de la chaussure spéciale et des béquilles."

La finale se disputera samedi au Wanda Metropolitano de Madrid. Elle opposera deux équipes anglaises pour la première fois depuis 2008 (Manchester United-Chelsea).