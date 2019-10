Vanhaezebrouck : "Si les Brugeois croient en leurs options, ils vont se créer des opportunités"

Hein Vanhaezebrouck est le dernier entraîneur d’un club belge à avoir affronté le Paris Saint Germain. C’était avec Anderlecht en octobre 2017, il y a pratiquement deux ans jour pour jour. Peu après son arrivée, HVH et ses Mauves avaient été battus 4-0 à au Parc Astrid. Mais si on s’attarde aux statistiques, l’écart entre les deux équipes était moins flagrant.



A l’exception de Tiago Silva, le PSG était au grand complet avec notamment le trio Mbappé-Cavani-Neymar aux avant-postes. Le prodige français a rapidement ouvert le score (3e), ce qui a forcément influencé le scénario du match.



Même si c’est évidemment le marquoir qui compte, le tableau des stats était particulièrement équilibré. Les deux équipes se sont partagé la possession de balle (50-50) avec un nombre de passes similaire (552 contre 569). C’est au niveau de l’efficacité que la différence s’est marquée. Anderlecht a frappé 13 fois et a cadré à six reprises. Dans le même temps, les Parisiens affichent 17 tirs. Mais en six tentatives cadrées, Paris a fait mouche quatre fois.



"On avait fait une très bonne première mi-temps avec un pressing haut. Le résultat c’était 0-4 mais tout le monde était très content de la manière dont on a joué. Il ne faut pas oublier que cela faisait dix jours qu’on était là. On avait changé complètement la manière de jouer et mes joueurs n’étaient peut-être pas à 100% prêts."



Du coup notre consultant glisse quelques pistes à Philippe Clement, le coach Brugeois qui reçoit le PSG ce mardi. "C’est un match à la maison et ça fait une grande différence de jouer à domicile ou à l’extérieur surtout quand on joue contre les grands. Bruges doit croire dans ses possibilités et mettre un pressing haut si c’est possible, même si le PSG est une des meilleures équipes. Il faut voir si tout le monde va jouer. Neymar ne sera pas là, Mbappé et Cavani seront peut-être sur le banc. Si les Brugeois croient en leurs options, ils vont se créer des opportunités. De toute façon l’efficacité est importante pour un club 'inférieur'. Bruges va avoir des occasions, j’en suis convaincu. S’ils essayent d’être efficaces à 100%, ils ont même une chance de prendre quelque chose."