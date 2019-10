Vanhaezebrouck avant Genk-Liverpool: "Les Limbourgeois doivent être plus réalistes que face à Salzbourg"

Notre consultant Hein Vanhaezebrouck livre son sentiment à quelques heures de l'affrontement entre Genk et Liverpool ce mercredi. Les Limbourgeois, avec 0 point sur 6, affrontent les tenants du titre, dans un match, du point de vue belge, qui semble encore plus disproportionné que Bruges-PSG ?

"Oui je crois" explique Hein Vanhaezebrouck au micro de Benjamin Deceuninck. "D’une part, Genk n’est pas Bruges, ils ne sont pas aussi forts que Bruges pour le moment. Et je crois que Liverpool est lui plus fort que le PSG en ce moment. J’ai été très étonné que Liverpool perde à Naples, mais du coup ils ne peuvent pas se permettre de commettre un nouveau faux-pas…"

"Liverpool va vouloir prendre six sur six contre Genk" enchaîne l'ancien entraîneur des Limbourgeois. "Et malheureusement pour Genk je pense qu’ils ne vont pas leur poser trop de problèmes… Je crois qu’ils vont perdre ce match. Mais ils doivent montrer quelque chose à leurs supporters, essayer de croire en leurs opportunités. Mais ils doivent être plus réalistes que face à Salzbourg, où là ils croyaient qu’ils pouvaient gagner le match. Pour moi Salzbourg n’est pas beaucoup moins fort que Liverpool. Ils sont de toute façon dans un groupe vraiment difficile."