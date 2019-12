Vandevoordt, plus jeune gardien en C1, a vécu une première bien compliquée

Cercle Bruges - Racing Genk : Le résumé - Pro League - 18ème Journée - 07/12/2019 Le Racing Genk a obtenu sa première victoire depuis l'intronisation de Wolf au poste d'entraîneur. Le début de rencontre a été marqué par la sortie prématurée, sur blessure, de deux joueurs du Cercle de Bruges: Gory (13) et Omolo (19). Les visiteurs du Racing Genk n'en avaient cure et ouvraient le score grâce à un tir dévié du Japonais Ito à la 34e minute de jeu. En seconde période, le Cercle de Bruges, mieux en place, égalisa peu de temps après l'heure de jeu via Somers (65). Genk reprit cependant l'avantage cinq minutes plus tard sur une frappe placée de Berge (70). En toute fin de rencontre, le Cercle déplorait à nouveau la sortie d'un joueur pour cause de blessure, celle de son portier Hubert, après un contact fortuit avec son coéquipier Dekuyper (86). Les trois changements brugeois ayant déjà été effectués, c'est le milieu de terrain Donsah qui a alors terminé le match entre les perches.