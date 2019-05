Van Himst après Liverpool - Barça : « Cela fait longtemps que je ne m'étais plus amusé comme ça ! »

C'est en famille, entouré de ses petits enfants, que Paul Van Himst a suivi hier soir le match Liverpool-Barcelone. A 75 ans, le quadruple soulier d'or est toujours aussi passionné quand il parle de football. Il nous a reçu ce matin à Asse, dans ses bureaux de l'entreprise familiale de café dont il est le patron pour nous conter avec enthousiasme sa soirée.

« C'était impressionnant. Je me suis amusé comme cela ne m'était plus arrivé depuis longtemps. Mes deux petits-fils étaient chez moi à la maison. On a rigolé. Au départ, ils sont supporters de Barcelone mais la perspective de réussir un exploit inoubliable ne les laissaient pas insensibles à Liverpool. Je les avaient prévenus : « Je connais Liverpool. J'ai joué quelques fois à Anfield Road. Le kop est phénoménal. Les Anglais vont marquer deux ou trois goals, mais il vont en encaisser un. » En définitive, ils n'ont pas encaissé et en ont marqué quatre (rires) ! Je dois dire que j'ai vu le match aller au Camp Nou. 3-0, c'était exagéré. Liverpool a très bien joué. Le tir de Salah sur le piquet en fin de match... cela pouvait être 3-1, ce qui aurait d'ailleurs été un résultat plus logique. Mais ce qu'a fait Liverpool, c'est tout de même phénoménal. C'est l'exploit. »

« Divock Origi ? Avant le début du match, je disais encore à Youri (un de ses petits-fils) qu'Origi est tout de même un peu moins bon que ce qu'on prétend. Alors tu imagines leur réaction ? Il marque le premier but, ensuite le quatrième. « Et alors papi ? Qu'est-ce que tu avais dit au début du match ? » (rire) C'est la preuve que nous, les adultes, on n'a pas toujours raison non plus. Origi était fort. »