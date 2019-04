Valverde : "On ne va pas s'excuser d'avoir Messi"

Le FC Barcelone d'Ernesto Valverde s'est imposé 3-0 au Camp Nou et validé sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Un homme s'est à nouveau montré déterminant : Lionel Messi, auteur d'un doublé.

"Nous avons connu cinq premières minutes compliquées parce que Manchester a commencé fort, mais les 85 suivantes n'ont pas été si mauvaises. Ils ont débuté avec un pressing assez haut mais dès que nous avons trouvé des angles de passes, nous avons eu davantage le ballon et nous avons eu des opportunités de combiner dans leur camp."



Le Barça retrouve le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis la saison 2014-2015, celle de sa dernière victoire. "Nous étions très enthousiastes pour ce quart, je ne vais pas le nier, parce que cela faisait longtemps que l'équipe n'était plus en demi-finales de la Ligue des champions et parce que nous avons subi une défaite douloureuse l'an dernier (à Rome). A l'aller comme au retour, nous avons été très sérieux, très concentrés et le résultat est une récompense. Maintenant, les quarts sont franchis, c'était une statistique négative qu'on nous rappelait tout le temps. On va voir si la chance nous sourit et nous réussissons deux matches pour atteindre la finale. Messi nous tire toujours d'affaire, c'est clair. Il a réussi une belle action et inscrit un beau but, mais je crois qu'on était à l'aise dans ce match. (...) C'est vrai qu'il a marqué deux buts, mais allons bon! On ne va pas s'excuser d'avoir Messi, c'est une chance qu'il soit avec nous."