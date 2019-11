Valverde "essaie d'aider" Griezmann

L'entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde "essaie d'aider" l'attaquant français champion du monde Antoine Griezmann, qui connaît des difficultés à trouver sa place au Barça, a annoncé le technicien mardi, avant d'affronter Dortmund en Ligue des champions mercredi (21h00/20h00 GMT).

"On essaie de l'aider, lors des entraînements et aussi pendant les matches, en lui donnant des conseils qui pourraient l'aider", a précisé Valverde mardi en conférence de presse préliminaire à la réception du Borussia Dortmund, mercredi, dans le cadre de la 5e journée de Ligue des champions.

"C'est un grand joueur et il est en train de le prouver", a ajouté l'entraîneur blaugrana.

Selon Valverde, l'affiche contre Dortmund pourrait offrir une "récompense énorme" au Barça, assuré d'être qualifié en huitièmes de finale de la compétition comme premier de sa poule en cas de victoire mercredi.

"C'est un match important pour nous, pour eux, pour la qualification. Nous nous trouvons dans une situation privilégiée, et en cas de victoire, nous serions premiers du groupe. C'est une opportunité dont nous voulons profiter", a annoncé l'entraîneur du club catalan.

"A domicile, on est costaud, et puis la récompense est énorme", a pris conscience Valverde, critiqué pour le jeu peu séduisant proposé par le Barça depuis plusieurs semaines.

"Il y aura toujours des remous. Ce sera toujours comme ça, si ce n'est pas pour telle raison, ce sera pour telle autre. (...) On nous demande de gagner et de donner une leçon de football à chaque match... Mais parfois, on n'y arrive pas", a conclu Valverde.