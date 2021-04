Une Superleague européenne ? L'UEFA exclura les clubs qui y participeraient

C’est une annonce qui fait l’effet d’une bombe dans le milieu du foot. Alors que l’UEFA doit entériner son nouveau format pour la saison 2024-2025, 12 clubs, dont le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City devraient annoncer la création d’une Superleague européenne. Sans club français ni allemand.

Ces 12 clubs refusent donc cette réforme et entrent en guerre avec l’UEFA. Les 12 clubs sont : Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético, l’Inter, l’AC Milan, la Juventus, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham.

"L’UEFA, l’association du football anglais et la Premier League, la Fédération espagnole et la Liga, la Fédération italienne et la Serie A ont appris que quelques clubs anglais, espagnols et italiens semblaient sur le point d’annoncer la création d’une ligue fermée appelée Superleague. Si cela arrive, nous souhaitons redire que nous, UEFA, Fédérations anglaise, espagnole et italienne, Premier League, Liga, Serie A mais aussi la FIFA et tous les membres de nos associations, resterons unis dans nos efforts pour stopper ce projet cynique, fondé sur l’intérêt personnel de quelques clubs, à un moment où la société a plus besoin de solidarité que jamais", a réagi l’UEFA dans un communiqué.

Et d’ajouter : "Nous considérerons toutes les mesures à notre disposition, à tous les niveaux, à la fois sur les plans judiciaire et sportif, pour éviter que la Superleague arrive".

L’UEFA annonce également des menaces plus détaillées ensuite : "Comme annoncé précédemment par la FIFA et les six fédérations, les clubs concernés seront bannis des autres compétitions domestiques, européennes ou mondiales, et les joueurs pourraient se voir interdire de représenter leur équipe nationale."