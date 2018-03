Une Juve cynique renverse et élimine le Tottenham de Vertonghen et Dembélé

La Juventus s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à sa victoire 1-2 (2-2 à l'aller) à Wembley face à Tottenham. Les Italiens, finalistes de la dernière édition, ont été dominés pendant plus d'une heure avant de frapper deux fois coup sur coup via le duo argentin Higuain-Dybala. Pour Jan Vertonghen, Mousa Dembélé et leurs équipiers, la désillusion est cruelle.



Qualifiés au coup d’envoi mais sous la menace d’un but de la Juve, les Spurs ne dérogent pas à leur philosophie. Ils impriment leur rythme et imposent leur jeu. Ils alternent les petites combinaisons et le jeu direct. Son, déroutant face à Barzagli, bute sur Buffon dès la 3e minute. Kane efface le gardien de la Vieille Dame mais ne trouve que le petit filet (15e).



Les Italiens sont sous pression. Les arbitres aussi. Des penalties sont réclamés des deux côtés (pour des fautes de main italienne et un tacle de Vertonghen), aucun n’est accordé. Alors que Dembélé monte en puissance dans l’entrejeu, Son rayonne. Une tête sur les poings de Buffon (19e), un tir trop croisé (38e), le Sud-Coréen est présent mais maladroit. Son obstination paie et la chance finit par lui sourire puisqu’il ouvre le score sur un tir croqué … qui surprend Buffon (40e, 1-0).



La Juve est dans les cordes. Allegri cherche les solutions et injectent du sang frais avec Asamoah et Lichsteiner. Deux entrées qui dynamisent les Bianconeri. Dominée et sans solution, la Juve se réveille en sursaut. Higuain et Dybala, fantomatiques jusque-là, inversent complètement le cours de la rencontre en trois minutes. El Pipita, oublié au deuxième poteau, marque d’un bel extérieur en extension (1-1, 64e). La Joya, lancé en profondeur par son compatriote, s’échappe et secoue le plafond du but de Lloris (1-2, 66e).



Les Spurs accusent le coup pendant dix minutes avant de repartir de l’avant. Menés 2-0 en Italie, ils ont prouvé au match aller qu’ils avaient de la ressource. Ils vont encore devoir démontrer leur force mentale. Wembley pousse. Eriksen est contré par Asamoah (81e), puis tire juste à côté (82e). Un envoi de Son lèche le montant (83e). Kane, en position hors-jeu, heurte le montant et Barzagli dégage sur la ligne (90e). L’atmosphère devient irrespirable. La Juve se recroqueville. Mais la Juve tient bon et se qualifie.