Une campagne à retenir pour Bruges, la marche était trop haute pour Genk : Les deux visages de la Belgique en C1

Pas de Genk ni de Bruges en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Rien d’étonnant quand on sait que les 16 équipes qui se sont qualifiées proviennent toutes des cinq grands championnats européens. Les espoirs de bien figurer dans cette compétition étaient pourtant légitimes en début de campagne. Au décompte final, aucune des deux équipes belges ne sera parvenue à engranger la moindre victoire. Les Blauw en Zwart (3pts) n’ont totalisé que deux points de plus que les Champions de Belgique (1) mais ont laissé une toute autre impression.

De quoi entacher la belle réputation que s’étaient forgée les Limbourgeois lors des dix dernières années en exportant – avec succès – leurs meilleurs joueurs dans les plus grands championnats européens. Cette saison, Genk n’avait tout simplement pas les épaules assez larges pour faire mieux.

Une aventure malheureuse symbolisée par une statistique : Genk est désormais l’équipe qui a joué le plus de matches de Ligue des Champions dans son histoire (18) sans en avoir gagné un seul.

Felice Mazzu a bien tenté de maintenir le cap mais le premier match traumatique face au Red Bull Salzbourg (6-2) a marqué les esprits et orienté, dès les 90 premières minutes, la campagne européenne des Genkois. Le très bon partage 0-0 contre Naples ne sera qu’une illusion. Inexpérimentés, par moments maladroits ou malchanceux, les Limbourgeois n’inquiéteront jamais véritablement leurs adversaires. Bien que relativement efficaces en zone offensive (5 buts), ils payeront une vulnérabilité défensive inacceptable à ce niveau. Avec 20 buts encaissés comme l’Etoile Rouge de Belgrade, Genk est la pire défense de cette phase de poules. Un bilan finale qui fera oublier les quelques tronçons de match où les Limbourgeois ont montré de belles choses.

Commençons par les Champions de Belgique qui ont paru bien pâlots dans le groupe E. Enthousiastes après une saison de rêve, les Limbourgeois ne se sont pas mis dans les meilleures conditions pour tenir tête (ou du moins essayer) à leurs trois adversaires. Le départ de Philippe Clément pour Bruges a chamboulé les certitudes d’un vestiaire que les départs d'éléments phares comme Leandro Trossard, Ruslan Malinovskyi et Joseph Aidoo avaient déjà déforcé.

Bruges : Tout bon pour la confiance

Hans Vanaken - © BRUNO FAHY - BELGA

Le Club de Bruges aurait bien mérité une victoire dans un groupe A dans lequel le PSG et le Real Madrid se sont révélés être deux adversaires trop grands pour être croqués. Les Blauw en Zwart ont finalement dû se contenter de trois partages. Mais au-delà des trois points récoltés, ce sont les prestations livrées par l’équipe de Philippe Clément qui resteront dans les mémoires des fans brugeois.

Face à Galatasaray, adversaire à sa portée mais plus habitué que lui à la scène européenne, Bruges a dominé. Dans les deux matches. Le manque d’efficacité criant affiché à l’aller et au retour, l’aura empêché de s’imposer et d’aller embêter davantage les deux cadors du groupe.

En déplacement, les Blauw en Zwart se sont particulièrement bien comportés en partageant 2-2 à Madrid et en perdant de justesse 1-0 à Paris. Des matches où, là aussi, ils auraient mérité mieux. A domicile, le bilan a été moins bon. Après l’accident de parcours (0-5) contre le PSG, Bruges a une nouvelle fois tenu tête aux Madrilènes mais a fini par montrer certaines limites pour finalement perdre 1-3. Courageux, Bruges a rarement accepté de subir le jeu de son adversaire et a séduit pas mal d’observateurs. "Quand je vois comment mon groupe s’en est tiré face à de très grosses équipes durant toute la campagne de Champions League, il a fait des pas de géant", a résumé Clément mercredi soir au terme du 6e match face au Real Madrid.

Pour continuer à grandir, Bruges devra travailler sur ses défauts avec une priorité : l’efficacité. "Il faut marquer quand on a des occasions et garder le zéro derrière : c’est le pas qu’il nous reste à accomplir", estime Simon Mignolet qui se sent désormais capable d’affronter "n’importe quelle équipe."

Une belle expérience donc pour les Brugeois qui auront l’occasion de la faire fructifier dès le mois de février avec les seizièmes de finale de l’Europa League où ils auront leur mot à dire.